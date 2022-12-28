Haberler Dizi Haberleri 📺O Kız 15 bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

📺O Kız 15 bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reytin listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 15. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İnternette sıkça, "O Kız 15. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle nasıl ve nereden izlenir? Kanal D canlı izle - O Kız 15. bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 15. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 15. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:40
📺O Kız 15 bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 28 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin 15. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 15. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik..

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O KIZ 15. BÖLÜM KONUSU

Türkan artık Melek ile yüz yüzedir. Geçmişin sayfaları tekrar açılmaması için Türkan, Melek'i kendi yöntemleriyle uyaracaktır. Melek ile Doruk arasında bir ilişki olduğuna inanan Zeynep'in seçimi Doruk için yıkıcı olur. Melek ise, aşk acısı çeken Doruk'un teselliye hazırdır. Kadir ise Kapalıçarşı'da en büyük taşımasını yaptığından habersiz Yakup'un mekanına girdiği an onlarca polis memuru silahlarını çekmiş halde bağıra çağıra içeri dalar. Kadir neye uğradığını şaşırır.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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