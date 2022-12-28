Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 5.BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

📺Çöp Adam 5.BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 5. Bölüm izle, 28 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 01:30
📺Çöp Adam 5.BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 5. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 5. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 5. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM 5. BÖLÜM KONUSU

Tamer Peri'yi mahzenden alıp uzun yola çıkıyor. Eşi bu durumdan habersiz evde Tamer'i beklerken, Tamer Peri ile birlikte bir anlamda tatile çıkıyor. Aralarındaki yakınlaşma iyice artarken yayınlanan fragmanda Peri'nin 'iyi ki beni kaçırmışsın' dediği duyuluyor. Birbirleriyle eğlenceli vakit geçiren ikili hayatlarının geri kalanını unutmuş ve anı yaşayamaya çalışıyor gibiler. Nereye gittikleri tam belli olmazken bir ayrılığın yaşandığı da görülüyor. Peri Tamer'e ' Hoşçakal çöp adam' diyor. .

ÇÖP ADAM 5. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

DİĞER
Seda Bakan’dan kızları Ela ve Leyla ile yeni yıl paylaşımı! İşte Seda Bakan’ın sevimli kızları!
Hadise ile Hasan Can Kaya sevgili mi? Mehmet Dinçerler'den boşanalı 3 ay olmuştu o detay ortaya çıktı! Meğer doğum gününde...
Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti!
Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Kasaba Doktoru SON BÖLÜM FULL İZLE (28 Aralık)
📺O Kız SON BÖLÜM FULL İZLE (28 Aralık)
"Kayserispor'un sağlıklı bir ortama kavuşması gerekiyor"
EYT YAŞ SINIRI YOK! Başkan Erdoğan EYT kararını açıkladı
Cristiano Ronaldo'dan iş ilanı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City deplasmanda kazandı! Manchester City deplasmanda kazandı! 01:06
Chelsea Fofana transferinde mutlu sona vardı! Chelsea Fofana transferinde mutlu sona vardı! 00:25
PSG Marco Verratti'nin sözleşmesini uzattı! PSG Marco Verratti'nin sözleşmesini uzattı! 00:19
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." 22:44
Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! 22:41
Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu 22:04
Daha Eski
Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! 22:04
Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin Yenişehir'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin Yenişehir'in! 21:25
Trabzonspor'da şok sakatlık! Kırık tespit edildi Trabzonspor'da şok sakatlık! Kırık tespit edildi 21:15
Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Ben olsam..." Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Ben olsam..." 21:05
Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu... Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu... 20:55
Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır 20:07