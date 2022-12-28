Haberler Dizi Haberleri 📺 O Kız 15. BÖLÜM İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

📺 O Kız 15. BÖLÜM İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reytin listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 15. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 15. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle nasıl ve nereden izlenir? Kanal D canlı izle - O Kız 15. bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 15. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 15. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 01:30
📺 O Kız 15. BÖLÜM İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 28 Aralık Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin 15. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 15. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik..

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 15. BÖLÜM İZLE

O KIZ 15. BÖLÜM KONUSU

Türkan artık Melek ile yüz yüzedir. Geçmişin sayfaları tekrar açılmaması için Türkan, Melek'i kendi yöntemleriyle uyaracaktır. Melek ile Doruk arasında bir ilişki olduğuna inanan Zeynep'in seçimi Doruk için yıkıcı olur. Melek ise, aşk acısı çeken Doruk'un teselliye hazırdır. Kadir ise Kapalıçarşı'da en büyük taşımasını yaptığından habersiz Yakup'un mekanına girdiği an onlarca polis memuru silahlarını çekmiş halde bağıra çağıra içeri dalar. Kadir neye uğradığını şaşırır.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 15. BÖLÜM İZLE

DİĞER
8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan güzel haber geldi! Kenan Işık'ın eşi Beril Işık açıkladı: Dik durabiliyor...
Hadise ile Hasan Can Kaya sevgili mi? Mehmet Dinçerler'den boşanalı 3 ay olmuştu o detay ortaya çıktı! Meğer doğum gününde...
Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti!
Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Çöp Adam SON BÖLÜM FULL İZLE (28 Aralık)
📺Kasaba Doktoru SON BÖLÜM FULL İZLE (28 Aralık)
"Kayserispor'un sağlıklı bir ortama kavuşması gerekiyor"
EYT YAŞ SINIRI YOK! Başkan Erdoğan EYT kararını açıkladı
Cristiano Ronaldo'dan iş ilanı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City deplasmanda kazandı! Manchester City deplasmanda kazandı! 01:06
Chelsea Fofana transferinde mutlu sona vardı! Chelsea Fofana transferinde mutlu sona vardı! 00:25
PSG Marco Verratti'nin sözleşmesini uzattı! PSG Marco Verratti'nin sözleşmesini uzattı! 00:19
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." 22:44
Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! 22:41
Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu 22:04
Daha Eski
Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! 22:04
Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin Yenişehir'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin Yenişehir'in! 21:25
Trabzonspor'da şok sakatlık! Kırık tespit edildi Trabzonspor'da şok sakatlık! Kırık tespit edildi 21:15
Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Ben olsam..." Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Ben olsam..." 21:05
Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu... Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu... 20:55
Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır 20:07