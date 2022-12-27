Haberler Dizi Haberleri ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 32. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 32. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 32. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 32. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 27 Aralık Salı günü yayınlanan 32. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:50
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 32. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 27 Aralık Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 32. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM KONUSU

Somer, Kiraz'ı Mine'ye teslim edenin Türkan olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İkili arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Türkan ve Somer'in bu gerilimleri Rüçhan ve Türkan arasında da sorunlara neden olur. Sadık ve Nesrin barışma kararı almışken, Fatih'in düştüğü çaresizlik Kalender ailesini yeni bir çıkmazın içine sokar. Mustafa ve Derya'nın arkadaşlıkları aşk yolunda ilerlerken, Sevilay'ın Korman ailesinde boy göstermesi Özer'i iyice köşeye sıkıştırır. Sevilay, Özer'e rağmen kararlarının arkasında durur. Rüçhan ise bu konuda daha büyük adımlar atmaya başlar. Mine'ye ulaşamayan Somer, Türkan'la da iplerini koparacak noktaya gelir. Türkan da yaşanılan bu olaylardan sonra bir karar verir. Korman ve Kalender ailesi için Yılbaşı gecesi kutlaması beklenmedik karşılaşmalara neden olur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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