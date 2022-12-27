Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş SON 32. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

📺Üç Kız Kardeş SON 32. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 32. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 32. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 27 Aralık Salı günü yayınlanan 32. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 00:37
📺Üç Kız Kardeş SON 32. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 27 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Üç Kız Kardeş 32. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM KONUSU

Somer, Kiraz'ı Mine'ye teslim edenin Türkan olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İkili arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Türkan ve Somer'in bu gerilimleri Rüçhan ve Türkan arasında da sorunlara neden olur. Sadık ve Nesrin barışma kararı almışken, Fatih'in düştüğü çaresizlik Kalender ailesini yeni bir çıkmazın içine sokar. Mustafa ve Derya'nın arkadaşlıkları aşk yolunda ilerlerken, Sevilay'ın Korman ailesinde boy göstermesi Özer'i iyice köşeye sıkıştırır. Sevilay, Özer'e rağmen kararlarının arkasında durur. Rüçhan ise bu konuda daha büyük adımlar atmaya başlar. Mine'ye ulaşamayan Somer, Türkan'la da iplerini koparacak noktaya gelir. Türkan da yaşanılan bu olaylardan sonra bir karar verir. Korman ve Kalender ailesi için Yılbaşı gecesi kutlaması beklenmedik karşılaşmalara neden olur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 32. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti! Zeynep Bastık şimdi de yatak pozlarıyla olay oldu!
7 ay önce anne olan Sinem Kobal Lalin’le mutfak hallerini paylaştı! “Ne kadar büyümüş” Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kızı ortalığı salladı
Volkan Demirel: Gücümüz yettiğince...
F.Bahçe Hatayspor'u sahasında mağlup etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Gecenin Ucunda SON BÖLÜM FULL İZLE (27 Aralık)
📺Baba FİNAL BÖLÜMÜ FULL İZLE (27 Aralık)
Memur maaşları ne kadar olacak?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
TOPLU ULAŞIMA ZAM!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçından sonra... Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçından sonra... 23:42
Erol Bilecik'ten G.Saray açıklaması geldi! Erol Bilecik'ten G.Saray açıklaması geldi! 23:32
Chelsea ilk yarıda fişi çekti Chelsea ilk yarıda fişi çekti 23:15
Toroğlu'dan Jesus'a büyük övgü! "Bu adam..." Toroğlu'dan Jesus'a büyük övgü! "Bu adam..." 22:50
Volkan Demirel: Gücümüz yettiğince... Volkan Demirel: Gücümüz yettiğince... 22:41
Jorge Jesus: 6-7 olabilirdi! Jorge Jesus: 6-7 olabilirdi! 22:36
Daha Eski
"İyi bir reaksiyon gösterdik" "İyi bir reaksiyon gösterdik" 22:24
Joshua King: Serdar Dursun için mutluyum! Joshua King: Serdar Dursun için mutluyum! 22:22
F.Bahçe Hatay maçında rekor kırdı! F.Bahçe Hatay maçında rekor kırdı! 22:07
Kanarya yeniden lider! İşte güncel puan durumu Kanarya yeniden lider! İşte güncel puan durumu 22:03
F.Bahçe Hatayspor'u sahasında mağlup etti! F.Bahçe Hatayspor'u sahasında mağlup etti! 22:02
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 21:36