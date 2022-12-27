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📺BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 15. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 27 Aralık Salı akşamı 15. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin 15. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 15. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 01:00
📺BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 15. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 15. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 27 Aralık Salı günü yayınlanan 15. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 15. BÖLÜM KONUSU

Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.

Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.

Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Cezayir içine düştüğü zor durumdan kurtulabilecek mi? Gülendam'ın sürpriz misafiri Cezayir'i ve ailesini nasıl etkileyecek? Firuze karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında nasıl hareket edecek?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

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