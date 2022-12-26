Haberler Dizi Haberleri 📺 Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 26 Aralık Pazartesi akşamı 17. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 17. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 17. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 17. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 16:10
📺 Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 17. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 26 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 17. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 17. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 17. BÖLÜM KONUSU

Fırat'la Elif'in gizlice evlendiğini öğrenen Ümran, Elif'in hayatını cehenneme çevirmeye kararlıdır. Elif, Fırat'ın karısı olsa da asla onun gelini olamayacaktır. Fırat, Elif'ten cemiyet için yapacakları törene kadar sabretmesini ister. Elif, Güneş için her zorluğa katlanırken; Dila yeni düzene alışamaz. Elif'le burun buruna yaşamak, Güneş'i onunla paylaşmak sandığından daha zordur. Ümran bu evliliğin altında başka gerekçeler ararken Sude evliliğin yasal olmadığını fark eder. Öcünü almaya kararlı olan Sude, Elif'i hapse gönderip Fırat'tan ayırmak için en doğru anı, nikâh törenini, bekliyordur. Her şeyden habersiz olan Elif ise aile hakkındaki korkunç sırrı öğrenmenin dehşeti içindedir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Son dakika haberleri: Milli yıldız Enes Ünal'ın transferi gerçek oluyor! Dünya devi onu alıyor...
Murat Boz saçını Ayça Ayşin Turan için ektirmiş meğer! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de el ele göz göze görüntüler: "Madem beni kırmamış..."
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında...
Ozan için istenen rakam belli oldu! Beşiktaş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölüm İZLE
📺 Güzel Günler 8. bölüm izle
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 15:46
Ronaldo'ya eşinden lüks hediye Ronaldo'ya eşinden lüks hediye 15:15
Trabzonspor Karagümrük maçına hazırlanıyor Trabzonspor Karagümrük maçına hazırlanıyor 15:12
Beşiktaş A. Demirspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş A. Demirspor maçı hazırlıklarına başladı 15:09
Atiba ligde ilk kez! Atiba ligde ilk kez! 14:49
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 14:38
Daha Eski
Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu 14:36
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:18
TFF Başkanı Büyükekşi'den fair-play sözleri! TFF Başkanı Büyükekşi'den fair-play sözleri! 14:15
Başakşehir açıkladı! 2 yıllık imza Başakşehir açıkladı! 2 yıllık imza 14:06
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı 13:53
G.Saray U19'da Kayserispor'u devirdi G.Saray U19'da Kayserispor'u devirdi 13:39