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📺 GÜZEL GÜNLER 8. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 8. bölümüyle ekrana çıktı. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 25 Aralık Pazar günü yayınlananan 8. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 8. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 00:53 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 01:00
📺 GÜZEL GÜNLER 8. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 8. bölümü yayınlandı. 25 Aralık Pazar günü ekrana gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 8. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 8. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 8. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER 8. BÖLÜM ÖZETİ

Mihran ve Alya ilişkisini kurtarmak isteyen aile büyükleri, buzları eritmek amacıyla iki aileyi şehir dışında bir otelde buluşturur. Mihran ve Alya ilişkisini kurtarmak isteyen aile büyükleri, buzları eritmek amacıyla iki aileyi şehir dışında bir otelde buluşturur. Barışma için planlanan otel gezisinde hiçbir şey planlandığı gibi gitmez. Atakan'ın yaptığı büyük sakarlık işleri karıştırır. Bu sırada Hakim'in kendisini ihbar edeni bulmaya yaklaşması Kıymet'in dükkanında tatlı bir telaşa yol açacak, Füsun'un beyaz güllerin Feyyaz'dan geldiğini öğrenmesi, ikili arasında yeni başlayacak bir dönemin habercisi olacaktır. Mihran, Selma'ya Leylim için bir avukat bulmaya çalışırken, Alya'nın ailesi Selma'ya hayır diyemeyeceği bir teklif yapmaya hazırlanır

GÜZEL GÜNLER 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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