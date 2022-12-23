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📺Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FULL İZLE | Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 14. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 14. bölümü 23 Aralık Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 14. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 01:30
📺Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FULL İZLE | Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 14. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 14. bölümü 23 Aralık Cuma günü yayınlandı.

Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 14. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor.

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

14. BÖLÜMÜN KONUSU

Seyran'ın Ferit'i öpmesi Ferit'i yolundan döndürmeye yetmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır. Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır.

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