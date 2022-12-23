📺Kızılcık Şerbeti 9. BÖLÜM FULL İZLE | Kızılcık Şerbeti SHOW TV son bölüm

Kızılcık Şerbeti dizisinin 9. bölümü ekranlara gelecek. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 9. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 9. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 9. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 9. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 9. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 9. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...

Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı izle!

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KIZILCIK ŞERBETİ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğa'ya haksız yere çıkıştığını düşünüp, yaptığına pişman olan Fatih eve geri döndüğünde Doğa'nın evi terk ediyor olduğunu görüp arkasından gider ve onu annesinin evinin önünde yakalayıp bu terk edişten vazgeçmesini sağlar. Fatih'e doğum günü kutlaması yapmak isteyen Doğa, bunu kendi evlerinde yapamayacağını anlayınca aklına çok cazip bir fikir gelir. Alev de bu konuda kendisine yardım edecektir.

Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı izle!

Kızılcık Şerbeti tüm bölümleri izle!





Fatih'in kimseye danışmadan bir otel alması Abdullah'ı çok sinirlendirir ancak artık olan olmuştur. Parkta verdiği özel konserden sonra Umut'un, Nursema'ya bir sürprizi daha olacaktır. Nursema'yı çok mutlu eden bu haber onun hat çalışmalarıyla bir sergiye katılabilecek olmasıdır. Fatih'in babasıyla ortak bir otel aldığı haberi Doğa'yı hiç mutlu etmez. Aynen bu haberi paylaştığı Kıvılcım'ı da çok germiştir.

Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı izle!

Kızılcık Şerbeti tüm bölümleri izle!





Doğa'nın, Fatih'in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.