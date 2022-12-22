Haberler Dizi Haberleri 📺Aldatmak 14. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

📺Aldatmak 14. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 14. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitledi. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 14. bölümü 22 Aralık Perşembe günü Atv'de ekranlara geldi. İşte Aldatmak 14. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 01:00
📺Aldatmak 14. BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 14. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 14. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 14. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 14. BÖLÜM KONUSU

Güzide, Tarık'ın çocuklarına bile sırtını dönmesiyle bir kez daha onun gerçek yüzüyle karşılaşır. Tüm kırgınlıklarını geride bırakıp çocuklarını kanatlarının altına alması gerektiğini anlar. Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

Tarık, servetinin ortaya çıkmasının ardından etrafındaki herkese şüpheyle yaklaşmaya başlar. Sırlar ortaya döküldükçe o da dostunu ve düşmanını ayırt etmeksizin her hamleye karşı elinde delil biriktirir. Zamanı geldikçe harekete geçecektir.



Oylum büyük bir gelecek kaygısı içindedir. Artık bir hayali dahi olmayan bir lise mezunu olmayı kaldıramaz. Onun hayatına tesadüfen giren Behram ise zannettiğinden çok daha yakındadır. Karşılarına aniden çıkan bu yeni adam Oylum ve Tolga aşkının bir sınavı olacağının sinyallerini vermeye çoktan başlamıştır.

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ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE



Hapiste karanlık tarafını kabullenen Ozan yeni çevresine çabuk alışır. Aynı zamanda hala her şeye sebebiyet verenin en yakınındaki Oltan olduğundan habersizdir. Ozan her ne kadar unutmaya çalışsa da çektiği vicdan azabı ile bu kez daha şiddetli biçimde yüzleşecektir.



Aldatmak'ın on dördüncü bölümünde, Güzide altında kaldığı yükleri artık taşıyamaz. Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide'yi tamamen çileden çıkarmayı başarır. Lakin Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek midir?

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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