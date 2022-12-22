Haberler Dizi Haberleri 📺 ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 14. bölüm full izle

📺 ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 14. bölüm full izle

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 14. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitleyecek. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 14. bölümü 22 Aralık Perşembe günü Atv'de ekranlara gelecek. İşte Aldatmak 14. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:45
📺 ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 14. bölüm full izle

ALDATMAK 13. BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 14. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 14. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 14. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 14. BÖLÜM KONUSU

Güzide, Tarık'ın çocuklarına bile sırtını dönmesiyle bir kez daha onun gerçek yüzüyle karşılaşır. Tüm kırgınlıklarını geride bırakıp çocuklarını kanatlarının altına alması gerektiğini anlar. Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

Tarık, servetinin ortaya çıkmasının ardından etrafındaki herkese şüpheyle yaklaşmaya başlar. Sırlar ortaya döküldükçe o da dostunu ve düşmanını ayırt etmeksizin her hamleye karşı elinde delil biriktirir. Zamanı geldikçe harekete geçecektir.



Oylum büyük bir gelecek kaygısı içindedir. Artık bir hayali dahi olmayan bir lise mezunu olmayı kaldıramaz. Onun hayatına tesadüfen giren Behram ise zannettiğinden çok daha yakındadır. Karşılarına aniden çıkan bu yeni adam Oylum ve Tolga aşkının bir sınavı olacağının sinyallerini vermeye çoktan başlamıştır.

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE



Hapiste karanlık tarafını kabullenen Ozan yeni çevresine çabuk alışır. Aynı zamanda hala her şeye sebebiyet verenin en yakınındaki Oltan olduğundan habersizdir. Ozan her ne kadar unutmaya çalışsa da çektiği vicdan azabı ile bu kez daha şiddetli biçimde yüzleşecektir.



Aldatmak'ın on dördüncü bölümünde, Güzide altında kaldığı yükleri artık taşıyamaz. Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide'yi tamamen çileden çıkarmayı başarır. Lakin Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek midir?

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 14. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli'nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!
100 milyonluk miras oyunu! 'Şizofreni' tuzağıyla kardeşini devre dışı bıraktı
G.Saray'dan Sevilla'ya Nelsson teklifi!
Weghorst'un menajerinden flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle
Camdaki Kız son bölüm izle (22 Aralık)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (22 Aralık Perşembe)
15 Stajyer Kontrolör alınacak!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! 09:39
Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! 09:07
İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! 08:56
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:38
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:27
Muhabirden özür diledi Muhabirden özür diledi 01:12
Daha Eski
Al Nassr iddiası Al Nassr iddiası 01:00
Kupa Kartalı Kupa Kartalı 00:56
Güneş: Hatalı tercih olabilir Güneş: Hatalı tercih olabilir 00:55
N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! 00:54
Millilere plaket verildi Millilere plaket verildi 00:53
Tosun Paşa coştu Tosun Paşa coştu 00:52