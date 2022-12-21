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📺O Kız 14. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reytin listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 14. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 14. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 14. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 14. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 02:00
📺O Kız 14. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 21 Aralık Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin 14. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 14. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 14. BÖLÜM KONUSU

Sitare'nin maskesini düşürme niyetine giren Doruk, aslında Sitare'nin tuzağına düşmüştür.

Doruk her şeyin Sitare'nin oyunu olduğundan emindir.

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👉O KIZ 14. BÖLÜM İZLE

Sitare ve Ozan'a yaşadıkları çarpık ilişkiyle ilgili açıkça patlaması üçlü arasındaki yayları iyice gerer.

Ozan, Doruk tehdidinden tamamen kurtulmak için Zeynep'e ilan-ı aşk eder.

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👉O KIZ 14. BÖLÜM İZLE

Zeynep, Sitare'nin telkinleriyle ne kadar içinden gelmese de Ozan'a gerçek bir şans vermek için kendini zorlar.

Melek, ajansa tamamen girmesiyle Doruk'un gölgesi gibi, devamlı peşindedir ama Doruk onun ilgisine karşılık vermez.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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