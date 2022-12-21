Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 28. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşuyor. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 28. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 28. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:31 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:00
📺Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan yine dorukta. Kasaba Doktoru 21 Aralık Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kasaba Doktoru 28. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

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KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 28. BÖLÜM KONUSU

Uluçınarlılar, adaletin sağlanmasıyla rahat bir nefes alırken Hakan ise herkesten gizli elindeki sorunla mücadele etmektedir. Neslihan hem miras davasıyla hemde Yalçın'ı hapse girmekten kurtarmakla meşguldür.

Berk ise babasının vurularak hapse düşmesinden dolayı suçlu hissetmektedir. Yalçın'ın nezarethanede yaptığı bir hata, beklemediği durumlara yol açar. Leyla duygusal bağ kurduğu bir hastanın ameliyatında Hakan'ın tüm uyarılarına rağmen hata yapar ama hasta Nazlı'nın yardımıyla kurtulur.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE

Ömer, Leyla'nın hastaya olan bağından rahatsız olur. Ömer, hasta ile ilgili bir hamle yapınca ikilinin araları açılır. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlatlık almalarının önünde bir engel çıkmayacağından emindir, bir oda hazırlamak için kolları sıvarlar.

Bu hazırlıklarına Leyla ve Ömer de dahil olur. Ömer, Leyla'yı evlenmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Hakan, eli ile ilgili öğrendiği gerçek karşısında kontrolünü kaybeder. Yaptığı bir hata Mine ile ilişkisini etkiler.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE

Neslihan'ın hamlesi tüm dengeleri alt üst eder. Hakan gücünü tekrar eline alabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 28. BÖLÜM İZLE

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