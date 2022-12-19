📺 Bir Küçük Gün Işığı 16. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 16. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 19 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 16. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 16. BÖLÜM KONUSU

Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir. Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur. Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır. Uzaklaştırma kararına uymazsa, hakkında hapis isteminde bulunulacaktır. Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener. Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır. Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir. Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 16. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 16. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın