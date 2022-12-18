📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 58. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 18 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 58. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 58. BÖLÜM KONUSU

Zehra'nın hainin kim olduğunu hatırlayamaması üzerine ekip, dört koldan çalışmalara başlar. Aralarındaki sırrın vicdani yükünü artık kaldıramayan Sacide, Ömer'in 'Hasan Atmaca' sorgulamalarına maruz kalınca pası Efkar'a atar. Bu davranış, Sacide ve Efkar arasında gerilime neden olur. Efkar, kendisini kimin aradığını bulmakta kararlıdır. Tüm ekip üyeleri, intikam operasyonu için kolları sıvar. Onlarca düşmanın arasına girmesi gereken Ömer ve Zehra, canları pahasına bu operasyonu gerçekleştirmeye kararlıdır. Efkar, geçmişinin peşindeyken, geçmişinin onun ensesinde olduğunu hiç beklemediği bir anda öğrenecektir.

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