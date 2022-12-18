Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 58. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 58. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 58. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Bir süredir Dünya Kupası nedeniyle yayına ara veren Teşkilat, takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Merakla beklenen yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 58. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 58. yeni ve 18 Aralık Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 19:10
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 58. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 18 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 58. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 58. BÖLÜM KONUSU

Zehra'nın hainin kim olduğunu hatırlayamaması üzerine ekip, dört koldan çalışmalara başlar. Aralarındaki sırrın vicdani yükünü artık kaldıramayan Sacide, Ömer'in 'Hasan Atmaca' sorgulamalarına maruz kalınca pası Efkar'a atar. Bu davranış, Sacide ve Efkar arasında gerilime neden olur. Efkar, kendisini kimin aradığını bulmakta kararlıdır. Tüm ekip üyeleri, intikam operasyonu için kolları sıvar. Onlarca düşmanın arasına girmesi gereken Ömer ve Zehra, canları pahasına bu operasyonu gerçekleştirmeye kararlıdır. Efkar, geçmişinin peşindeyken, geçmişinin onun ensesinde olduğunu hiç beklemediği bir anda öğrenecektir.

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