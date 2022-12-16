Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 13. bölüm izle - YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺Yalı Çapkını 13. bölüm izle - YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL HD İZLE

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 13. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 13. bölümü 16 Aralık Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 13. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 15:30
📺Yalı Çapkını 13. bölüm izle - YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL HD İZLE

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 13. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 13. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM KONUSU

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur.

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür.

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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