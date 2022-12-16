📺Kızılcık Şerbeti 8.BÖLÜM FULL İZLE | Kızılcık Şerbeti SHOW TV son bölüm

Kızılcık Şerbeti dizisinin 8. bölümü ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 8. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 8. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 8. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 8. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 8. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 8. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...



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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 8. BÖLÜM KONUSU

Doğa'nın kendisine haber vermeden okula tekrar başlaması Fatih'i delirtmiş, onun bu hallerine şahit olan Kıvılcım'ı ise çok gerilmiştir.

Doğa'nın sağ duyulu davranışlarıyla olay diğer aile bireylerine yansımasa da Fatih ve Kıvılcım arasında hiç olmadığı kadar soğuk rüzgarlara sebep olacaktır.

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Doğa ve Fatih'in kavgası ise başka konulara sıçrayacak, farklı konular üzerinden gerilim devam edecektir. Evdeki gerilimden beslenen Nilay ise bu durumu lehine çevirme çabaları içindedir.

Doğa'nın babası Kayhan, damadıyla iş yapma yolunda hızla yürümektedir.Kıvılcım'a dava açmanın kıyısından dönen Kübra, Kıvılcım ile bambaşka bir ortamda bir araya gelmek durumunda kalacak, anneliğin her türlü ön yargının üzerinde olduğunu her iki kadın da bir kez daha anlayacaktır.

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Doğa'nın, Fatih'in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.

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