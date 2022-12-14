Haberler Dizi Haberleri 📺O Kız 13. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

📺O Kız 13. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reytin listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 13. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İnternette sıkça, "O Kız 13. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 13. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 13. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:00
📺O Kız 13. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 14 Aralık Çarşamba günü ekranlara geliyor. 13. bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 13. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 13. BÖLÜM KONUSU

Şahit olduğu yasak aşkın peşine düşmekten çekinen Doruk, bu kez Zeynep'in gözünü açmak için Sitare ve Ozan arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarıp, Zeynep'e Sitare'nin gerçek yüzünü göstermeye kararlıdır. Sitare, Doruk'un hamlesi karşısında ne yapacaktır?

Doruk, Zeynep'i öpmesiyle birbirlerine olan duygularını konuşmadan ilan etmişlerdir.

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👉O KIZ 13. BÖLÜM İZLE

Ozan ise çekim alanına geldiğinde ortada çoktan yoğun bir aşk elektriği oluşmuştur.

Kadir'in Melek'le ilgili ısrarcı olmasını ciddiye almayan Sitare, diğer yandan adım adım Melek'in Müjgan olabileceğinden şüphelenmeye başlar.

Artık şüphelerinden emin olan Sitare, Kadir konusunu kullanarak Melek'i avucunun içine almayı başarır.

Melek'in Kadir'i görmesiyle yaşadığı şokun üzerine Sitare'nin hamlesi Melek'i daha da zora sokacaktır.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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