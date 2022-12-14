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📺Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 27. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 27. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 27. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 01:01
📺Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 14 Aralık Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru'nun 27. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 27. BÖLÜM KONUSU

Şeref'in ölümü başta Hakan olmak üzere herkesi derinden sarsar.

Yalçın'a karşı öfkeli olan Hakan sadece babasının ölümünden değil, elinin durumundan da Yalçın'ı sorumlu tutar.

Nazlı, ameliyatta bir ihmal yapıldığını iddia eder ve Leyla'yı suçlar.

Leyla suçluluk duygusuyla girdiği bir ameliyatta hata yapar. Ömer'in müdahalesiyle hasta kurtulur ama Leyla kendini kötü hissetmektedir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

Leyla, Ömer'in desteği ile Nazlı'nın karşısına çıkar ve kendini savunur. Durumu öğrenen Hakan asistanlarına tepki gösterir fakat içine kurt düşer.

Zeynep'in evlat edinme süreci için sosyal hizmetlerden gelen görevli bu ana şahit olunca Mine ne yapacağını şaşırır.

Hakan durumu kurtarır fakat yapacağı başka bir hata tüm süreci sıkıntıya sokacaktır.

Leyla ile Ömer'in arası düzelirken zaten babasından yana dertli olan Berk, Nazlı'dan beklediği desteği göremeyince araları açılır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

Hakan adaleti sağlamak için bir plan yapar, üstelik bu sefer gizli bir ortağı vardır. Hakan'ın planı Yalçın'ı köşeye sıkıştırır fakat Yalçın'ın sınırı yoktur. Hakan adaleti sağlayabilecek ve ailesini Yalçın'dan koruyabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

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