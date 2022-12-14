ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 3. Bölüm izle - 14 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 3. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 3. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM KONUSU

Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır.

Ablası Ahu'nun telkinleri, akıl karıştıran tesadüfler ve küçük ipuçları, Berrin'in Tamer'in sadakatini sorgulamasına neden olur.

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Tamer'in sonunu düşünmeden başlattığı oyun, Berrin'in mahzeni keşfetmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır.

Herkes kaza geçiren Damla'yla ilgilenirken, Peri mahzende ölümle burun buruna gelir.

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Meryem, Yavuz'un planlarından habersiz, kalbini ona kaptırmak üzeredir.

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Yavaş yavaş iletişim kurmaya başlayan Peri ve Tamer, durumun başka bir boyuta ilerlediğinin henüz farkında olmasalar da, Tamer oynadığı oyundan vazgeçmediği gibi sınırları daha da zorlamaya karar verir.

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