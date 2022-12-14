Haberler Dizi Haberleri ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 3. Bölüm izle - 14 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 3. Bölüm izle - 14 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen seyirciler arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 3. Bölüm izle, 14 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:01
ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 3. Bölüm izle - 14 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 3. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 3. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM KONUSU

Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır.

Ablası Ahu'nun telkinleri, akıl karıştıran tesadüfler ve küçük ipuçları, Berrin'in Tamer'in sadakatini sorgulamasına neden olur.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Tamer'in sonunu düşünmeden başlattığı oyun, Berrin'in mahzeni keşfetmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır.

Herkes kaza geçiren Damla'yla ilgilenirken, Peri mahzende ölümle burun buruna gelir.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Meryem, Yavuz'un planlarından habersiz, kalbini ona kaptırmak üzeredir.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Yavaş yavaş iletişim kurmaya başlayan Peri ve Tamer, durumun başka bir boyuta ilerlediğinin henüz farkında olmasalar da, Tamer oynadığı oyundan vazgeçmediği gibi sınırları daha da zorlamaya karar verir.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

DİĞER
Dünya Kupası finale yükselen takımlar netleşiyor! 2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri kimler, hangi ülkeler oldu? ilk finalist belli oldu!
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Masadaki rakam ne? İşte takvim.com.tr farkıyla transferin tüm detayları
TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı
G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasaba Doktoru yeni bölüm izle (27. son bölüm)
O Kız yeni bölüm izle (13. son bölüm izle)
Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (14 Aralık)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? 15:27
Altınordu'da Kahraman dönemi sona erdi Altınordu'da Kahraman dönemi sona erdi 15:24
Almanya'da tutunamadı! Ezeli rakip kapıyor Almanya'da tutunamadı! Ezeli rakip kapıyor 15:09
Hazırlık maçlarında göze giremedi! Taraftar tepkili Hazırlık maçlarında göze giremedi! Taraftar tepkili 14:45
Karate ve güreşten sonra karma dövüşte de zirvede Karate ve güreşten sonra karma dövüşte de zirvede 14:33
Bahçeşehir Koleji - Bilbao Berri Basket maçı saat kaçta? Bahçeşehir Koleji - Bilbao Berri Basket maçı saat kaçta? 14:23
Daha Eski
Belçika teknik direktörlük için iş ilanı açtı! Belçika teknik direktörlük için iş ilanı açtı! 14:12
Türk Telekom - London Lions maçı saat kaçta? Türk Telekom - London Lions maçı saat kaçta? 14:09
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl hedefini açıkladı! Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl hedefini açıkladı! 14:07
TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı TFF'den yeni uygulama! Resmen açıklandı 13:32
G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi G.Saray'da krizin adı: Mauro Icardi 13:22
Ferdi'nin gözü o transferde! Gelirse... Ferdi'nin gözü o transferde! Gelirse... 12:48