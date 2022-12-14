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📺Çöp Adam 3. BÖLÜM FULL İZLE | ÇÖP ADAM STAR TV son bölüm

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 3. Bölüm izle, 14 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 01:07
📺Çöp Adam 3. BÖLÜM FULL İZLE | ÇÖP ADAM STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 3. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 3. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM KONUSU

Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır.

Ablası Ahu'nun telkinleri, akıl karıştıran tesadüfler ve küçük ipuçları, Berrin'in Tamer'in sadakatini sorgulamasına neden olur.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Tamer'in sonunu düşünmeden başlattığı oyun, Berrin'in mahzeni keşfetmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır.

Herkes kaza geçiren Damla'yla ilgilenirken, Peri mahzende ölümle burun buruna gelir.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Meryem, Yavuz'un planlarından habersiz, kalbini ona kaptırmak üzeredir.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Yavaş yavaş iletişim kurmaya başlayan Peri ve Tamer, durumun başka bir boyuta ilerlediğinin henüz farkında olmasalar da, Tamer oynadığı oyundan vazgeçmediği gibi sınırları daha da zorlamaya karar verir.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

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