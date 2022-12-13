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📺Ben Bu Cihana Sığmazam 13. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 13 Aralık Salı akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 13. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 13. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 02:00
📺Ben Bu Cihana Sığmazam 13. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 13. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 13 Aralık Salı günü yayınlanan 13. bölümünde neler yaşandığı seyirciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 13. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledikten sonra onu vuran kişiyi ekranda görür ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında bulur. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi Fransız Jean Luc'tur.

Herkes Cezayir'in bir an önce intikam almasını beklerken o ilk defa bu kadar çaresiz kalır. Cezayir, ilk defa etrafındakileri sükunetiyle şaşırtır. Dumrul'un ölümüne sebep olan bu düşmanla ilgili bilgi sadece Atakan'da vardır. Cezayir ise Jean Luc ile yüzleşmek için harekete geçer. Atakan'dan bilgi alır.

Zor bir dönem geçiren Firuze, Dumrul'un da ölmesiyle iyice hassaslaşır. Leyla, Dumrul için Firuze'nin evine taziyeye gelince Leyla ve Firuze karşı karşıya gelir. İki kadın sert bir yüzleşme yaşar. Leyla, Firuze'nin söylediği bir söz üzerine Cezayir'e karşı içinde bir şüphe uyanır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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Meltem'in hırsları Bekir'i giderek sıkıştırırken Meltem, beklenmedik bir davranışta bulunur. Meltem'in yanlış hareketini Leyla yakalar ve Meltem'i kendisiyle yüzleştirir.

Sürpriz bir şekilde Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir buluşabilecek mi? Jean Luc'un gizemi çözülebilecek mi? Dumrul'un ardından yas tuta Elmas, Dumrul'un hayalini gerçekleştirecek mi?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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