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📺Bir Küçük Gün Işığı 15. Bölüm FULL İZLE | Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 12 Aralık Pazartesi akşamı 15. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 15. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 01:30
📺Bir Küçük Gün Işığı 15. Bölüm FULL İZLE | Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 15. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 12 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 15. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm bilgileri...

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 15. BÖLÜM KONUSU

Elif, Fırat'ı korumak için Güneş'i kendi başına kaçırmaya karar verir. Fırat annesinden polisi bu işe karıştırmamasını ister. Elif'i bulmak için zamana ihtiyacı vardır. Ümran, Fırat'a iki gün müddet verir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

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Ancak Dila, abisiyle annesinin kendisini dışarıda bırakıp aralarında anlaşmalarına öfkelenir ve polisi arar. Artık Elif'in peşinde hem Fırat hem de polis vardır.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Elif bir yandan iş bulup biraz para kazanmaya çalışırken bir yandan da saklanmaya çalışır. Sürekli yer değiştirirken çember daralır, yakalanması an meselesidir. Peki Fırat, Elif'i polisten önce bulup onu kurtarabilecek midir?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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