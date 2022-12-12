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📺Alparslan Büyük Selçuklu 37. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölümüyle izleyicilerle buluştu. 12 Aralık Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 01:30
📺Alparslan Büyük Selçuklu 37. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine doruktaydı. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 12 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyordu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 37. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 37. BÖLÜM KONUSU

Alparslan, Bağdat'tan dönerken Yınal'dan gelen mektupla şok olmuştur: Yınal, Vaspurakan'ın yeni sahibi olduğunu iddia etmektedir! Alparslan, Yınal'ın bu sözlerine inanarak ona Vaspurakan'ı teslim mi edecek, yoksa kaleyi vermemek için karşı mı koyacak?

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Yınal, Tuğrul'un buyruğunu yerine getirip Vaspurakan'ı Alparslan'dan nasıl alacak? İşleri zorlaştırarak mı, yoksa sulh içinde mi? Tuğrul'un bu mücadeleye tepkisi ne olacak?

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Seferiye ihtilal ile ilgili gerçeği Alparslan'a söylemek istemektedir, Arslan Yusuf ise bunu kendisine yapamayacağını sert bir dille anlatır.

Seferiye, ihtilalin iç yüzünü anlatıp Arslan Yusuf'u ifşa edecek mi? Bağdat'ta Alparslan'dan büyük darbe yiyen Besasiri bütün öfkesi ve hıncıyla Selçuklu topraklarına girmiştir.

Besasiri, Alparslan'dan hem öcünü alabilmek hem de onu tuzağa çekebilmek için uğraşacak ve Çağrı'nın karşısına dikilerek Çağrı'yı paramparça edecektir.

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Besasiri bu yaptığıyla, istediği gibi Alparslan'ı üstüne çekebilecek mi? Bu durumda Çağrı hayatta mı kalacak, yoksa son nefesini mi verecek?

Yınal'ın Vaspurakan'ı kuşatma altına almasını fırsat bilen Grigor, Selçuklular arasına nifak tohumu ekmeye çalışacak. Yınal'a vereceği mancınıklarla şehrin alevler içerisinde kalmasını sağlayan Grigor, Yınal'ın arasını diğer hanedan üyeleriyle açarak, istediğini alabilecek mi?

Süleyman'ı görmek için kaleye sızan ve bu hengamenin ortasında kalan Flora neler yaşayacak?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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