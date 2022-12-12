📺 Bir Küçük Gün Işığı 15. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 15. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 12 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 15. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm bilgileri...

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 15. BÖLÜM KONUSU

Elif, Fırat'ı korumak için Güneş'i kendi başına kaçırmaya karar verir. Fırat annesinden polisi bu işe karıştırmamasını ister. Elif'i bulmak için zamana ihtiyacı vardır. Ümran, Fırat'a iki gün müddet verir.

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Ancak Dila, abisiyle annesinin kendisini dışarıda bırakıp aralarında anlaşmalarına öfkelenir ve polisi arar. Artık Elif'in peşinde hem Fırat hem de polis vardır.

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Elif bir yandan iş bulup biraz para kazanmaya çalışırken bir yandan da saklanmaya çalışır. Sürekli yer değiştirirken çember daralır, yakalanması an meselesidir. Peki Fırat, Elif'i polisten önce bulup onu kurtarabilecek midir?

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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