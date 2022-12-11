Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 47. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 47. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 47. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçen hafta son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 47. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 47. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 12:30
📺Yargı 47. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 11 Aralık Pazar günü yeni ve 47. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı 47. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 47. yeni bölümü...

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YARGI 47. BÖLÜM KONUSU

Ceylin Parla'nın itirafı ile birlikte kendisini hiçbir suçu olmasa da kaldırabileceğinden çok daha ağır bir yükün altında bulur.

Bir yanda sevdiği adam ve onun keskin adalet inancı, diğer tarafta ise ailesi vardır; vicdanı ve aşkı arasında nefessiz kalmıştır.

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👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

Başta Gül ve Aylin olmak üzere herkes büyük bir panik yaşamaktadır. Şimdi hepsi hem sırlarını ustalıkla saklamayı becermek hem de acil bir eylem planı ortaya koymak zorundadır.

Bu durum Erguvan ailesini tehlikeli yollara sürükleyecektir. Arda'nın davasını çözmeye çalışan Derya savcının Pars ile zedelenen ilişkisi, girdiği çıkmazdan sürpriz bir çıkış yolu bulabilecek midir?

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👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

Yekta yeni kurduğu düzende şimdi bir de oğlu olduğunu iddia eden Ömer karşısında nasıl bir tavır takınacaktır?

Olan biten her şeyin içinde kendisini iyice sıkışmış hisseden Ilgaz, Ceylin'in elinden tutar ve birlikte nefes alabilecekleri farklı ve huzurlu bir yolculuğa çıkmak ister.

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👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

Bu kaçışın anlamı ikisi için de çok farklıdır ve ikisi de sonunda kendilerini neyin beklediğini bilmemektedir.

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