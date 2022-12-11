📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 57. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 11 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 57. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 57. BÖLÜM KONUSU

Zehra, ekibi deşifre edenin kim olduğunu öğrenmiştir ancak bu bilgi, onu ölümün kıyısına getirir.

Savaşı başlatan Efkar, Ömer'in 'Hasan Atmaca' sorgulamalarıyla karşı karşıya kalınca iplerin kopmak üzere olduğunu fark eder.

Korkut'un ise uzun zamandır kaçtığı meseleyle yüzleşme vakti gelmiştir.

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👉TEŞKİLAT 57. BÖLÜM İZLE

Ekip haini bulmak için çalışırken; Ömer, Zehra'yı hayatta tutmak için amansız bir mücadeleye girişir.

Bu durum Ömer ve Zehra arasında ilk defa bir kırılma yaşanmasına sebep olurken, ekibi deşifre eden hainin hedefinde Zehra vardır.

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👉TEŞKİLAT 57. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 57. BÖLÜM İZLE