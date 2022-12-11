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Güzel Günler 6. BÖLÜM İZLE - Güzel Günler son bölüm izle - Show TV Güzel Günler CANLI İZLE | Güzel Günler izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 6. bölümüyle ekrana çıktı. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 11 Aralık Pazar günü yayınlanan 6. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 6. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 01:00
Güzel Günler 6. BÖLÜM İZLE - Güzel Günler son bölüm izle - Show TV Güzel Günler CANLI İZLE | Güzel Günler izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 6. bölümü merakla bekleniyordu. 11 Aralık Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 6. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 6. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 6. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM ÖZETİ

Selma İstanbul'da kendine bir hayat kurmaya çalışırken Alya, Saliha'nın ona verdiği kayıp kolyenin tılsımlı olup olmadığını test etmeye karar verir.

GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Kıymet Hakim'in konser davetinin, Füsun ise eski nişanlısıyla yeniden iletişime geçmenin heyecanını yaşar.

GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Dış görünüşlerinde değişime gitmeye karar veren Kıymet ve Füsun güzellik merkezinde komik bir macera yaşayacak.

GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Ailenin desteğiyle yapılan yeni kahveci dükkanının açılış partisi renkli görüntülere sahne olacak.

GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Aynı gece amcasının kurduğu tuzak, Selma için çok zorlu geçecek bir sürecin de başlangıcıdır.

GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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