📺 GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 6. bölümü merakla bekleniyor. 11 Aralık Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 6. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 6. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 6. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM ÖZETİ

Selma İstanbul'da kendine bir hayat kurmaya çalışırken Alya, Saliha'nın ona verdiği kayıp kolyenin tılsımlı olup olmadığını test etmeye karar verir.

Kıymet Hakim'in konser davetinin, Füsun ise eski nişanlısıyla yeniden iletişime geçmenin heyecanını yaşar.

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Dış görünüşlerinde değişime gitmeye karar veren Kıymet ve Füsun güzellik merkezinde komik bir macera yaşayacak.

Ailenin desteğiyle yapılan yeni kahveci dükkanının açılış partisi renkli görüntülere sahne olacak.

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Aynı gece amcasının kurduğu tuzak, Selma için çok zorlu geçecek bir sürecin de başlangıcıdır.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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