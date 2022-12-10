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Kardeşlerim 71. BÖLÜM İZLE - Kardeşlerim son bölüm izle - ATV Kardeşlerim CANLI İZLE | Kardeşlerim izle

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, geçen hafta yepyeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 71. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 71. ve 10 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 00:30
Kardeşlerim 71. BÖLÜM İZLE - Kardeşlerim son bölüm izle - ATV Kardeşlerim CANLI İZLE | Kardeşlerim izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 10 Aralık Cumartesi ekranlara gelen 71. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 71. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 71. BÖLÜM KONUSU

Yasmin'in hayati tehlikeyi atlatmasıyla; Ahmet, Ömer'e karşı büyük bir minnet duygusu içine girer.

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👉KARDEŞLERİM 71. BÖLÜM İZLE

Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, babalarının evinden ayrılan Tolga ve Leyla, yeni bir hayat kurmak için kolları sıvar.

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👉KARDEŞLERİM 71. BÖLÜM İZLE

Nebahat, Doruk'u Asiye'den ayırmak için her türlü yolu denerken, çocuklar ve veliler, Ataman Koleji'nin düzenlediği sürpriz organizasyonda bir araya gelirler.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 71. BÖLÜM İZLE

Orhan'ın Şengül'e olan desteğinin gün geçtikçe artması, Gönül için artık bardağı taşıran son damla olur.

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👉KARDEŞLERİM 71. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 71. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 71. BÖLÜM İZLE

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