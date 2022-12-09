📺Yalı Çapkını 12. bölüm izle - YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL HD İZLE

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 12. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 12. bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 12. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM İZLE 🎬



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YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM KONUSU

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM İZLE 🎬

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YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.