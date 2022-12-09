Kızılcık Şerbeti dizisinin 7. bölümü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 7. yeni bölümünü izlemek isteyenler şimdi arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 7. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 7. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 7. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 7. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 7. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...



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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 7. BÖLÜM KONUSU

Özellikle Pembe'nin kocasına olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.

Kıvılcım hakkında dava açılacağını öğrenen Ömer, bu işi mahkeme salonlarına taşınmadan halletmeye çalışacak ve bunda da başarılı olacaktır.

Doğa'nın babası Kayhan, Ünallar'a satmayı hedeflediği otel konusunda hüsrana uğrasa da pes etmeyecek, bu sefer damadı Fatih üzerinden yeni ataklara kalkışacaktır.

Nursema ve Umut arkadaşlığı Nursema'nın tüm çekingenliğine rağmen filiz vermeye başlayacaktır.

Kısa bir süre önce doktor konusunda kriz yaşandığı için Doğa artık bu yolda ne annesine ne de kayınvalidesine sormadan yalnız yürümeye karar verir. Ancak aldığı tek karar bu değildir. Doğa'nın kimseye haber vermeden okula tekrar başlaması yeni olayları tetikleyecektir.

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👉 Kızılcık Şerbeti 7. bölüm izlemek için TIKLA

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