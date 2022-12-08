📺 ALDATMAK 12. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 12. bölüm full izle

ALDATMAK 12. BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 12. bölüm fragmanıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 12. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 12. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 12. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 12. BÖLÜM KONUSU

Güzide, Oylum'un yalanlarının ortaya çıkmasıyla tamamen yıkılır. Aylardır başına gelenlerin verdiği dolmuşlukla, üstelik gerçekleri ifşa eden Yeşim olunca, Tarık'a bile göstermediği tepkiyi Oylum'a gösterir.

Oylum gerçekleri itiraf etmemesinin pişmanlığını yaşarken her şeye sebep olan Yeşim'e olan öfkesi gittikçe büyür. Öyle ki Yeşim'e vereceği ders en yakınlarını bile şaşırtır. Başına gelenler yetmezmiş gibi karşısına çıkan kötü sürprizler de devam eder. Oylum'un yaşadıkları hayatındaki tüm dengeleri değiştirir ve hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olur.

Ne olursa olsun bütün bu süreçte Ozan hem kardeşine hem de annesine destek olur. Tolga ile de arasındaki iletişimi oldukça ilerletir. Ozan, Oylum'u evlatlıktan reddeden annesinin kendisiyle ilgili gerçekleri öğrendiğinde başına geleceklerden korkmaktadır.

Yeşim'in gerçek yüzünü bütün çıplaklığıyla gören Tarık'ın artık ona tahammülü kalmaz. Güzide'ye ihanet edip ailesini yıktığı için olan üzüntüsü katlanır. Ancak onu asıl korkutan Güzide'den gelen hamleler olur. Çünkü Tarık'ın yalanları sadece ikinci ailesiyle bitmemektedir.

Aldatmak'ın on ikinci bölümünde, herkes öfke ve intikam hırsıyla beraber kendi sınırlarını aşan şaşırtıcı adımlar atacak!

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ALDATMAK 12. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel