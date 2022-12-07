📺Kasaba Doktoru 26. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 7 Aralık Çarşamba günü, yeni gününde ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 26. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyordu. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 26. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 26. BÖLÜM KONUSU

Hakan ve Yalçın uçurumun dibinde, Şeref ise ameliyathanededir ve durumu kötüye gitmektedir.

Başta Mine olmak üzere herkes gergin ve çaresiz bir şekilde Hakan'ı beklemektedir.

Hakan, zorlukla arabasını Uluçınar'ın bahçesine sürer.

Yan koltuğunda yine bilinçsiz bir şekilde Yalçın oturmaktadır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 26. BÖLÜM İZLE

Ekip Hakan ve Yalçın'a müdahale eder. Yalçın'ın durumu kritiktir, acil ameliyata alınır.

Berk babası, Mine sevdiği adam için korku içindedir.

Leyla ve Ömer, Yalçın'ı kurtarmaya çalışır fakat Yalçın'ın hayatı tehlikededir. Kendine gelen Hakan ameliyata girer ancak ellerindeki titreme ekibin dikkatinden kaçmaz.

Hakan, Yalçın'ı adalete teslim etmek için uyanmasını beklemektedir fakat işler beklediği gibi gitmez.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 26. BÖLÜM İZLE

Hakan babasının hayatı tehlikeye girdiği için Yalçın'a karşı öfkelidir.

Şeref'in ikinci bir ameliyata girebilmesi için beklenirken, herkes Hakan'ın bu operasyonun altından kalkıp kalkamayacağını düşünmektedir. Hakan, Şeref'i Leyla'ya emanet eder.

Leyla bu sorumluluğun altında ezilirken Ömer ona destek olur. Leyla ve Ömer yakınlaşır.

Berk, herkesin babasını suçlamasından rahatsızdır. Onun yanında olan tek kişi Nazlı'dır. Berk artık Nazlı'dan hoşlandığına emin olur.

Büyük ameliyat günü gelir, Şeref ameliyat olacaktır. Hakan babasını kurtarabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 26. BÖLÜM İZLE