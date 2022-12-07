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📺ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV 2. BÖLÜM

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Dizinin yeni bölümü yine izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı. Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 2. Bölüm izle, 7 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 02:30
📺ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV 2. BÖLÜM

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 2. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 2. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM KONUSU

Peri'nin hikayesini öğrenmek için kollarını sıvayan Tamer, hiç hesaba katmadığı gerçeklerle karşılaşınca içine sürüklendiği oyun daha da tehlikeli bir hal alır.

En güvendiklerinden aldığı darbeyle yaşamla bağı bıçak gibi kesilmişken kendini bir anda Tamer'in gizli dünyasında bulan Peri ise neye uğradığını şaşırmış durumdadır.

ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Vicdanının sesini susturmak için tüm ailesini bir araya toplayan Tamer'i geçmişin gölgeleri bir türlü rahat bırakmaz.

Hem Meryem'in hem Tamer'in anne ve babalarını gördükleri her an, kapandığını sandıkları yaraları daha da derinden kanamaktadır.

ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Bülent ve Aysel ise Tamer'in sunduğu imkanların keyfini sürmektedirler.

ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Herkesi idare etmeye çalışan ve Tamer'in davranışlarındaki tuhaflığı tedirginlikle izleyen Berrin, şimdiden yorgun düşmüştür.

Tamer anlık kararının büyük sorunlara neden olacağının bilincinde ama girdiği yoldan dönüş olmadığının da farkındadır.

ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Büyük kaybının acısını yaşayamadan kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulan Peri, öfkesinden aldığı güçle Tamer'e kolay kolay boyun eğmeyeceğini ilk fırsatta gösterir.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

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