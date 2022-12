📺ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV 2. BÖLÜM

├ç├ľP ADAM YEN─░ B├ľL├ťM ─░ZLE | G├╝lseren Buday─▒c─▒o─člu'nun kaleminden ├ž─▒kan ve daha ilk b├Âl├╝m├╝yle milyonlar─▒ ekran ba┼č─▒na kilitleyen ├ç├Âp Adam'─▒n 2. b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čanaca─č─▒ diziseverler taraf─▒ndan merak ediliyor. Ba┼črollerini El├žin Sangu ve Engin Altan D├╝zyatan'─▒n payla┼čt─▒─č─▒, ger├žek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan ├ç├Âp Adam dizisi hakk─▒nda, arama motorlar─▒nda ara┼čt─▒r─▒lan Star TV ├ç├Âp Adam 2. b├Âl├╝m├╝n├╝n konusunu ve son b├Âl├╝m├╝ haberimizde derledik.

├ç├ľP ADAM 2. B├ľL├ťM ─░ZLEMEK ─░├ç─░N TIKLAYIN

├ç├ľP ADAM T├ťM B├ľL├ťMLER ─░├ç─░N TIKLAYIN

├ç├ľP ADAM 2. B├ľL├ťM KONUSU

Peri'nin hikayesini ├Â─črenmek i├žin kollar─▒n─▒ s─▒vayan Tamer, hi├ž hesaba katmad─▒─č─▒ ger├žeklerle kar┼č─▒la┼č─▒nca i├žine s├╝r├╝klendi─či oyun daha da tehlikeli bir hal al─▒r.

En g├╝vendiklerinden ald─▒─č─▒ darbeyle ya┼čamla ba─č─▒ b─▒├žak gibi kesilmi┼čken kendini bir anda Tamer'in gizli d├╝nyas─▒nda bulan Peri ise neye u─črad─▒─č─▒n─▒ ┼ča┼č─▒rm─▒┼č durumdad─▒r.

Vicdan─▒n─▒n sesini susturmak i├žin t├╝m ailesini bir araya toplayan Tamer'i ge├žmi┼čin g├Âlgeleri bir t├╝rl├╝ rahat b─▒rakmaz.

Hem Meryem'in hem Tamer'in anne ve babalar─▒n─▒ g├Ârd├╝kleri her an, kapand─▒─č─▒n─▒ sand─▒klar─▒ yaralar─▒ daha da derinden kanamaktad─▒r.

B├╝lent ve Aysel ise Tamer'in sundu─ču imkanlar─▒n keyfini s├╝rmektedirler.

Herkesi idare etmeye ├žal─▒┼čan ve Tamer'in davran─▒┼člar─▒ndaki tuhafl─▒─č─▒ tedirginlikle izleyen Berrin, ┼čimdiden yorgun d├╝┼čm├╝┼čt├╝r.

Tamer anl─▒k karar─▒n─▒n b├╝y├╝k sorunlara neden olaca─č─▒n─▒n bilincinde ama girdi─či yoldan d├Ân├╝┼č olmad─▒─č─▒n─▒n da fark─▒ndad─▒r.

B├╝y├╝k kayb─▒n─▒n ac─▒s─▒n─▒ ya┼čayamadan kendini bamba┼čka bir m├╝cadelenin i├žinde bulan Peri, ├Âfkesinden ald─▒─č─▒ g├╝├žle Tamer'e kolay kolay boyun e─čmeyece─čini ilk f─▒rsatta g├Âsterir.

├ç├ľP ADAM OYUNCULARI