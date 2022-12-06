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YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Yürek Çıkmazı günü mü değişti, final mi yaptı? 6 Aralık TRT 1 Yürek Çıkmazı 6. yeni bölüm

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Yürek Çıkmazı, yeni bölümüyle 6 Aralık Salı günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisiyle ilgili Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı final mi yaptı, günü mü değişti? 6 Aralık Yürek Çıkmazı 6. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 09:19 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 09:30
YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Yürek Çıkmazı günü mü değişti, final mi yaptı? 6 Aralık TRT 1 Yürek Çıkmazı 6. yeni bölüm

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı, 6 Aralık Salı günü yayınlanmayınca seyircileri tarafından merak konusu oldu. Endişe, korku ve dram dolu bölümleriyle her Salı izleyicileriyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı final mi yaptı, günü mü değişti? 6 Aralık TRT 1 Yürek Çıkmazı 6. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik.

YÜREK ÇIKMAZI FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yürek Çıkmazı dizisi, Salı günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Dünya Kupası maçları olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

6 ARALIK TRT 1 YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları 18 Aralık'ta sona erecek. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümlerinin Aralık'ın 3. haftasına kadar ekranlarda yer almayacağı tahmin ediliyor.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor.

Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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