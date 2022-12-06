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Üç Kız Kardeş 29. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 29. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 29. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 6 Aralık Salı günü yayınlanan 29. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 00:36
Üç Kız Kardeş 29. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 6 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 29. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM KONUSU

Türkan ve Somer, Mine'yi hapse gönderdikten sonra, birbirlerinin yaralarını sarmaya başlar. Artık yarınları için daha da umutludurlar.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Ne var ki Türkan, bir daha anne olamama ihtimalini öğrenir ve yıkılır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Bir yandan kocasının bebeğinin bakımını üstlenmişken, bir yandan da çalışma hayatına atılmaya hazırlanır...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Türkan'ın ortağının kimliği, Rüçhan ve Özer Korman'ı geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Öte yandan Türkan tarafından alt edilmeyi hazmedemeyen Mine, Somer ve Türkan arasında yeni bir krize neden olur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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