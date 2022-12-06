Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 12. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE | BBCS izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 12. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE | BBCS izle

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 6 Aralık akşamı 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 12. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 12. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 02:00
Ben Bu Cihana Sığmazam 12. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE | BBCS izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 12. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 6 Aralık Salı günü yayınlanan 12. bölümünde neler yaşandığı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 12. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna, anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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