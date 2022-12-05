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Bir Küçük Gün Işığı 14. BÖLÜM İZLE - Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle - ATV Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE | Bir Küçük Gün Işığı izle

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 5 Aralık Pazartesi akşamı 14. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 14. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 01:30
Bir Küçük Gün Işığı 14. BÖLÜM İZLE - Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle - ATV Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE | Bir Küçük Gün Işığı izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 14. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 5 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 14. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 14. BÖLÜM KONUSU

Mahkeme DNA sonucu belli olana kadar Güneş'in sosyal hizmetlerde kalmasına karar verir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Fırat mahkemeye müdahil olup vesayeti almayı planlar ama Ümran'ın da aynı hamlede bulunmasıyla son umudu paramparça olur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Elif, Güneş'i sonsuza kadar kaybettiğini anlar.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Güneş'e bu kadar yakın olup uzak durmak dayanabileceği bir acı değildir. Elif, Güneş'i ve Fırat'ı bırakıp İstanbul'dan gitmeye karar verir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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