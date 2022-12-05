Bir Küçük Gün Işığı 14. BÖLÜM İZLE - Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle - ATV Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE | Bir Küçük Gün Işığı izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 14. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 5 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 14. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 14. BÖLÜM KONUSU

Mahkeme DNA sonucu belli olana kadar Güneş'in sosyal hizmetlerde kalmasına karar verir.

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Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar.

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Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar.

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Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır.

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Fırat mahkemeye müdahil olup vesayeti almayı planlar ama Ümran'ın da aynı hamlede bulunmasıyla son umudu paramparça olur.

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Elif, Güneş'i sonsuza kadar kaybettiğini anlar.

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Güneş'e bu kadar yakın olup uzak durmak dayanabileceği bir acı değildir. Elif, Güneş'i ve Fırat'ı bırakıp İstanbul'dan gitmeye karar verir.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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