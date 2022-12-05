Haberler Dizi Haberleri ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Alparslan Büyük Selçuklu günü mü değişti, final mi yaptı? 5 Aralık TRT 1 Alparslan 37. yeni bölüm

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Alparslan Büyük Selçuklu günü mü değişti, final mi yaptı? 5 Aralık TRT 1 Alparslan 37. yeni bölüm

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni bölümüyle 5 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Öykü Gürman'ın paylaştığı Alparslan: Büyük Selçukluı dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Aralık Alparslan: Büyük Selçuklu 37. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 12:02
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Alparslan Büyük Selçuklu günü mü değişti, final mi yaptı? 5 Aralık TRT 1 Alparslan 37. yeni bölüm

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu anlatan, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 5 Aralık Pazartesi günü yayınlanmayınca seyircileri tarafından merak konusu oldu. Heyecan, aşk ve entrika dolu bölümleriyle her Pazartesi izleyicileriyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yaptı, günü mü değişti? 5 AralıkTRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 37. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Pazarteasi günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Dünya Kupası maçları olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

5 ARALIK TRT1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları 18 Aralık'ta sona erecek. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümlerinin Aralık'ın 3. haftasına kadar ekranlarda yer almayacağı tahmin ediliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

  • Kayra Zabcı
  • Öykü Gürman
  • Serhat Tutumluer
  • Mehmet Özgür
  • Uygar Özçelik
  • Erdinç Gülener
  • Umut Karadağ
  • Bora Cengiz
  • Korel Cezayirli

DİĞER
"Estetiğin gücü" yorumları yağdı! Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyanın dilinde!
Bursa'daki uçak kazasının yeni görüntüsü: 380 bin voltla gelen ölüm
Gue-Sung bombası ve F.Bahçe! İlhan Mansız...
G.Saray'a Vicario transferinde dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm (14. bölüm - 5 Aralık)
Güzel Günler 5. BÖLÜM İZLE
TUS EK TERCİH EKRANI
SSK, BAĞKUR, 4a, 4b, 4c emekli maaş zammı hesaplama
Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkıyor CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkıyor 11:50
Sivasspor - Liepaja maçı saat kaçta? Sivasspor - Liepaja maçı saat kaçta? 11:26
Rizespor - Pendikspor maçı saat kaçta? Rizespor - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:17
Galatasaray Nef'in rakibi Oostende Galatasaray Nef'in rakibi Oostende 11:05
Anadolu Efes Büyükçekmece'ye konuk olacak Anadolu Efes Büyükçekmece'ye konuk olacak 10:51
Cedi Osman'ın 10 sayısı yetmedi! Cedi Osman'ın 10 sayısı yetmedi! 10:39
Daha Eski
G.Saray'a Vicario transferinde dev rakip! G.Saray'a Vicario transferinde dev rakip! 10:35
Doğukan Sinik açıkladı! "Transferimde en büyük etken..." Doğukan Sinik açıkladı! "Transferimde en büyük etken..." 10:35
F.Bahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti... F.Bahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti... 10:30
Torreira yolcu mu? Menajeri açıkladı Torreira yolcu mu? Menajeri açıkladı 10:02
Abdülkerim'den Marcao sözleri! "Hiçbir şekilde..." Abdülkerim'den Marcao sözleri! "Hiçbir şekilde..." 10:01
G.Saray'dan Giroud bombası! G.Saray'dan Giroud bombası! 09:41