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📺Yargı 46. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 46. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçen hafta son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 46. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 46. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 12:00
📺Yargı 46. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 4 Aralık Pazar günü yeni ve 46. bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, Yargı 46. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 46. bölümü...

YARGI 46. BÖLÜM KONUSU

Ceylin de Ilgaz da, iki ayrı koldan cinayete giden iplerin birer ucunu tutmuşlarsa da; gerçeğe ulaşmaları için önlerinde onları bekleyen çok fazla yalan ve bilinmezlik vardır. İkisi de ailelerinden yana büyük hayal kırıklığına uğrayacaklarından habersizdir.

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Yekta bir yandan Serdar cinayetiyle ilgili ekibi zora düşürecek ne varsa elinden geleni yaparken, bir yandan da başta Haluk olmak üzere onu sıkıştıran herkesle mücadele etmek zorundadır.

Pars ve Derya, Pars'ın hayal ettiğinden çok farklı bir dönüm noktasına gelirler. Merdan ise iki aileyi ne olursa olsun bir arada tutmak için yeni bir plan yapar.

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Olaylar zinciri bir felakete doğru sürüklenirken, kendi içlerinde ve adalet yolunda iyice sıkışan aile için artık bir karar verme zamanıdır.

Ancak verilen bu karar Ilgaz ve Ceylin'de telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır.

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