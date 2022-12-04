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Güzel Günler 5. BÖLÜM İZLE - Güzel Günler son bölüm izle - Show TV Güzel Günler CANLI İZLE | Güzel Günler izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 5. bölümüyle ekrana çıktı. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 4 Aralık Pazar günü yayınlanan 5. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 5. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 02:00
Güzel Günler 5. BÖLÜM İZLE - Güzel Günler son bölüm izle - Show TV Güzel Günler CANLI İZLE | Güzel Günler izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 5. bölümü merakla bekleniyordu. 4 Aralık Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 5. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 5. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 5. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM ÖZETİ

Selma ve Mihran ayrı durmaya çalışsa da miras konusu onları bir araya getirmektedir.

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Atakan, Altan için gemileri yakmaya hazırlanırken; bir yandan Ayşim bir yandan da Hakim'le uğraşmak zorunda kalan Kıymet dükkânı Füsun'a emanet eder.

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Bunu fırsat bilen Füsun, Feyyaz'la birlikte ortalığı karıştıracak bir projeye girişir.

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Leylim'in hastalanması evin kapılarının Selma ve kardeşine gizlice açılmasına ve ailenin yeniden karışmasına sebep olur!

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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