Güzel Günler 5. BÖLÜM İZLE - Güzel Günler son bölüm izle - Show TV Güzel Günler CANLI İZLE | Güzel Günler izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 5. bölümü merakla bekleniyordu. 4 Aralık Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 5. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 5. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 5. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM ÖZETİ

Selma ve Mihran ayrı durmaya çalışsa da miras konusu onları bir araya getirmektedir.

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Atakan, Altan için gemileri yakmaya hazırlanırken; bir yandan Ayşim bir yandan da Hakim'le uğraşmak zorunda kalan Kıymet dükkânı Füsun'a emanet eder.

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Bunu fırsat bilen Füsun, Feyyaz'la birlikte ortalığı karıştıracak bir projeye girişir.

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Leylim'in hastalanması evin kapılarının Selma ve kardeşine gizlice açılmasına ve ailenin yeniden karışmasına sebep olur!

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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