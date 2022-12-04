Haberler Dizi Haberleri 📺 GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

📺 GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 5. bölümüyle ekrana çıkıyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 4 Aralık Pazar günü yayınlanacak 5. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 5. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 12:00
📺 GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 5. bölümü merakla bekleniyor. 4 Aralık Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 5. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 5. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 5. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM ÖZETİ

Selma ve Mihran ayrı durmaya çalışsa da miras konusu onları bir araya getirmektedir.

Atakan, Altan için gemileri yakmaya hazırlanırken; bir yandan Ayşim bir yandan da Hakim'le uğraşmak zorunda kalan Kıymet dükkânı Füsun'a emanet eder.

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SHOW TV GÜZEL GÜNLER TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bunu fırsat bilen Füsun, Feyyaz'la birlikte ortalığı karıştıracak bir projeye girişir.

Leylim'in hastalanması evin kapılarının Selma ve kardeşine gizlice açılmasına ve ailenin yeniden karışmasına sebep olur!

GÜZEL GÜNLER 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SHOW TV GÜZEL GÜNLER TEK PARÇA FULL HD İZLE

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

DİĞER
2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe'den eşine tam destek!
Tüm mülk sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal 'tahliye' kararı
Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma"
Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Teşkilat yeni bölüm ne zaman (4 Aralık-57. bölüm)
Yargı yeni bölüm izle (46. son bölüm - 4 Aralık)
Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (4 Aralık)
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Peres'ten F.Bahçe maçı yorumu! Peres'ten F.Bahçe maçı yorumu! 11:55
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 11:39
Tyson Fury ünvanını korudu Tyson Fury ünvanını korudu 11:33
Arao'dan G.Saray cevabı! Teklif aldı mı? Arao'dan G.Saray cevabı! Teklif aldı mı? 11:31
Altay - Boluspor maçı saat kaçta? Altay - Boluspor maçı saat kaçta? 11:12
Adanaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Adanaspor - Göztepe maçı saat kaçta? 11:10
Daha Eski
Manisa FK - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Manisa FK - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 11:06
Fury Chisora'yı yendi! Unvanını korudu Fury Chisora'yı yendi! Unvanını korudu 11:03
Suarez kapışması! F.Bahçe ve G.Saray... Suarez kapışması! F.Bahçe ve G.Saray... 11:00
Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" 10:41
2024 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye'de yapılacak! 2024 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye'de yapılacak! 10:39
Aboubakar bombası! Görüşmeler... Aboubakar bombası! Görüşmeler... 10:34