KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Kasaba Doktoru neden yok, günü mü değişti, final mi yaptı? - Kasaba Doktoru 26. yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarına yayın hayatına başladığı günden beri dizi severler tarafından ilgiyle takip edilen, başrollerinde Hazal Subaşı, Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in yer aldığı Kasaba Doktoru dizisi, bu hafta yayınlanmayınca izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kasaba Doktoru yeni bölüm neden yok? - Kasaba Doktoru bitti mi, final mi yaptı, günü mü değişti? | Kasaba Doktoru 26. yeni bölüm ne zaman? Sorularıyla arama motorlarında araştırma yapan vatandaşlar için biz de merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar…

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu edinen ve TRT1 ekranlarında her Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanan Kasaba Doktoru, bu hafta ekranlara gelmedi. Gününün değişmesi sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayan dizinin yeni günü ise Çarşamba olarak belirlendi. Kasaba Doktoru, yeni bölümleriyle artık Çarşamba günleri ekranlara gelecek.

KASABA DOKTORU BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine izleyicilerinin final yaptığını düşündüğü Kasaba Doktoru, Çarşamba günleri yayınlanmaya devam edecek.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

KASABA DOKTORU 26. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Balkan Ninnisi'nin 26. Ve yeni bölümü, 7 Aralık Çarşamba günü izleyicileriyle buluşacak.

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erol'un ölümü başta Hakan, Yalçın ve Neslihan olmak üzere herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Açıklanan vasiyet Yalçın ve Neslihan için yeni bir savaşın habercisidir. Hakan açısından her şey yolunda görünmektedir fakat bu durum fazla uzun sürmeyecektir. Geçmişi kurcalayan bir gazeteci Hakan'ın peşine düşer. Şeref'in ameliyatı için her geçen gün şartlar zorlaşmaktadır.

Hakan ameliyat için bir ekip kurar. Leyla ve Nazlı birinci asistan olma yarışına girer. Araya ikisi arasındaki tartışma Ömer'i dostuyla sevdiği kadın arasında bırakır. Ömer, Leyla'ya tekrar evlenme teklif eder. Nazlı ile Berk ise beraber zaman geçirmeye başlar. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlat edinecekleri sırada yollarına çıkan engeli aşmak için çaba gösterir. Yalçın'ın planı beklenmeyen gelişmelere sebep olur. Hakan babasının ameliyatına yetişmeye çalışırken önüne hesapta olmayan bir engel çıkar. Hakan kendisini hem de babasını kurtarabilecek midir?