Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Aralık TRT1 Gönül Dağı 78. yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Aralık TRT1 Gönül Dağı 78. yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle Cumartesi günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Aralık TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 17:31
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Aralık TRT1 Gönül Dağı 78. yeni bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri oldu. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi ile seyircilerinin yüreğini ısıtan Gönül Dağı, 3 Aralık Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yer almadı. Bunun üzerine arama motorlarında Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Aralık TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Dünya Kupası maçları olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

3 ARALIK TRT 1 GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları 18 Aralık'ta sona erecek. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de Gönül Dağı dizisinin yeni bölümlerinin Aralık'ın 3. haftasına kadar ekranlarda yer almayacağı tahmin ediliyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

DİĞER
Güzel oyuncu Burcu Kara ile Fırat Parlak'ın ikinci bebekleri Can dünyaya geldi! Sosyal medyadan böyle duyurdu
İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'a sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti
G.Saray'a dünyaca ünlü golcü!
Seferovic'ten transfer için karar! Ayrılacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kardeşlerim son bölüm izle (70. yeni bölüm - 3 Aralık)
Kasaba Doktoru neden yok, günü mü değişti, final mi yaptı?
2023'ün rengi Viva Magenta görenleri büyüledi...
EYT'den yeni müjde: SSK ve BAĞ-KUR'luya 15 yılda emeklilik!
Aralık ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Seferovic'ten transfer için karar! Ayrılacak mı? Seferovic'ten transfer için karar! Ayrılacak mı? 17:09
Ahmet Nur Çebi'ye olay sözler! "Akrabalık dahi yapmak istemeyiz" Ahmet Nur Çebi'ye olay sözler! "Akrabalık dahi yapmak istemeyiz" 16:40
Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu! Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu! 16:14
Altay Bayındır'a İtalya'dan dev talip! Altay Bayındır'a İtalya'dan dev talip! 16:09
Bodrumspor sahasında güldü! Bodrumspor sahasında güldü! 15:52
Bandırmaspor 3 puanı tek golle aldı! Bandırmaspor 3 puanı tek golle aldı! 15:48
Daha Eski
Altay taraftarsız ilk maçına çıkıyor Altay taraftarsız ilk maçına çıkıyor 14:57
G.Saray R. Vallecano CANLI G.Saray R. Vallecano CANLI 14:41
Trabzonspor Hull City maçı CANLI İZLE Trabzonspor Hull City maçı CANLI İZLE 14:17
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Antalya kampına... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Antalya kampına... 14:13
Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş sözleri! Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş sözleri! 14:01
Jesus için milli takım iddiası! Jesus için milli takım iddiası! 13:18