GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'DAN YENİ DİZİ! Çöp Adam oyuncu kadrosu | Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak?

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU | Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen, Star TV'nin yeni yapımı Çöp Adam, daha ilk fragmanıyla binlerce diziseverin dikkatini çekti. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da beğeni kazanan dizi hakkında araştırılan Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÇÖP ADAM KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİM?



Engin Altan Düzyatan



Elçin Sangu



Sedef Avcı



Füsun Demirel



Salih Kalyon



Elçin Afacan



Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi Çöp Adam, 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.