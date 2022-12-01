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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 20. bölümde de devam etti.. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1 Aralık Perşembe 20. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 02:00
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 1 Aralık Perşembe saat 20.00'de, 20. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 20. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 20. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 20. BÖLÜM KONUSU
Sadi, Songül'deki değişimi çözmeye çalışırken, Songül de Melike'den Sadi'nin ve Derya'nın telefon sinyalini araştırmasını ister.

Melike'nin getirdiği sonuçlar Songül'ü bir kez daha üzer.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 20. BÖLÜM İZLE

Kıvanç ve Derya'nın birbirlerine karşı olan hisleri günden güne güçlenirken, Derya'nın yemek teklifine verdiği cevap Kıvanç'ın kariyeri hakkında şaşırtan bir karar almasına neden olur.

Bu karar Derya'nın fikrini değiştirmeye yetecek midir?

Servet, Gizem ve Türkan'ı evden göndermek ve oğlunu kurtarmak için kimsenin beklemediği bir adım atarak Kadri'yle iletişime geçilmesini sağlar.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 20. BÖLÜM İZLE

Kadri'nin öfkesiyle neler yapabileceğini hesaba katmayan Servet, en büyük cezayı kendine kestiğinden habersizdir.

Songül ve Sadi arasındaki kırgınlık devam ederken Can'ın web sitesini bitirmesi ikilinin harekete geçmesini sağlar.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 20. BÖLÜM İZLE

İkili gazeteci kimliğiyle iş adamının karşısına geçerken iş adamının Songül'e olan yakın tavrı Sadi'nin radarına takılır.

Songül'ün buluşmak için verdiği adrese giden Sadi her sırrın bir gün açığa çıkacağını bir kez daha öğrenir ve bu kez yalnız değildir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 20. BÖLÜM İZLE

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