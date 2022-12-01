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📺Camdaki Kız 59. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Camdaki Kız geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisini kazanan ve meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 59. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 59. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 01:50 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 02:00
📺Camdaki Kız 59. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 1 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 59. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...


CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM KONUSU

Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Olaya müdahale eden Muzo sayesinde Hayri Nalan'ı Billiur'un evine getirir.

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👉CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM İZLE

Nalan'ın Hayri'yle olduğunu anlayan Feride, Hafize'yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister.

Korse kozu da Nalan'ı yolundan döndürmeye yetmeyecektir.

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👉CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM İZLE


Cana'nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Gülcihan ise Cavit'ten yardım ister.

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👉CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM İZLE

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