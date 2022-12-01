📺Camdaki Kız 59. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 1 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 59. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM KONUSU
Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Olaya müdahale eden Muzo sayesinde Hayri Nalan'ı Billiur'un evine getirir.
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Nalan'ın Hayri'yle olduğunu anlayan Feride, Hafize'yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister.
Korse kozu da Nalan'ı yolundan döndürmeye yetmeyecektir.
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Cana'nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Gülcihan ise Cavit'ten yardım ister.
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